Melanoma, Cappuzzo: "Con diagnosi precoce guarisce nella totalità dei casi”

Promosso e introdotto dal dott. Federico Cappuzzo, si è svolto all’Hotel Globus di Forlì il convegno dal titolo “Management del Melanoma in Romagna”, realizzato nell’ambito del programma Interaziendale Ausl Romagna – Irst, con la responsabilità scientifica di Ignazio Stanganelli, professore associato dell’Università di Parma e responsabile della Skin Cancer Unit Irst Irccs e il coordinamento scientifico di Fabio Falcini (Registro Tumori Romagna), Davide Melandri (Dermatologia Ausl Romagna), Giulio Rossi (Anatomia Patologica Ausl Romagna), Giorgio Ercolani (Chirurgia Oncologica Ausl Romagna) e Massimo Guidoboni (Immunoterapia Irst).

Nella relazione di apertura, il dott. Federico Cappuzzo ha spiegato che “il melanoma è uno dei tumori più pericolosi, strettamente correlato all’esposizione al sole. L’obiettivo di questo progetto condiviso tra Ausl Romagna e Irst di Mendola è favorire la conoscenza delle precauzioni da adottare in questo periodo dell’anno ma anche comprendere che, in caso di diagnosi precoce, si registra la guarigione totale nel 100% dei casi”.

La presenza dei medici dell’Ausl Romagna e dell’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs, insieme a relatori di livello internazionale, ha consentito di riflettere sull’approccio integrato per la gestione del paziente nelle diverse fasi di diagnosi e cura della malattia. Il congresso si è chiuso con una tavola rotonda sul ruolo della Skin Cancer Unit Irst che, secondo il prof. Cappuzzo, è “un modello di integrazione tra assistenza, ricerca, formazione e volontariato”.

Federico Cappuzzo è Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia di Ravenna e del Dipartimento di Oncoematologia di Ausl Romagna e responsabile del programma interaziendale “Comprehensive Cancer Network” fra Ausl Romagna e Irst di Meldola per lo sviluppo della rete oncologica romagnola. Membro delle Società italiana ed europea di Oncologia Medica, della società americana di Oncologia Clinica, fa anche parte della International Association for the Study of Lung Cancer e dell’Editorial Board della rivista Lung Cancer. Autore di oltre 190 pubblicazioni, è stato relatore ad oltre 300 presentazioni congressuali nazionali ed internazionali.