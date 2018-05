Meldola, incontro a Vitignano sull'industria 4.0

Giovedì alle ore 21:00, presso la Sede del circolo Acli a Vitignano, si terrà l'incontro dal titolo "Industria 4.0 – Le sfide tecnologiche e il ruolo del sindacato". L'iniziativa è organizzata dai circoli Acli di Meldola, Rocca delle Caminate e Vitignano.



Avremo come ospite Piero Ragazzini, Segretario confederale CISL, "al quale verrà chiesto se c'è ancora uno spazio di azione per il sindacato e con quale ruolo, in un contesto dove l'automazione industriale sostituisce progressivamente la manodopera" come si legge in una nota del Circolo Acli "Il Ponte" di Meldola