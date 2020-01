Mlac Forlì-Bertinoro, eletti i due nuovi Segretari Diocesani

Il 2° Congresso MLAC di Forlì-Bertinoro si è svolto giovedì presso la sala Melozzo ed ha eletto i nuovi segretari del movimento lavoratori di Azione Cattolica: sono Cesare Visotti ed Enrico Nanni, rispettivamente delle parrocchie di San Martino in Villafranca e di San Benedetto. I due segretari, già in carica dal 2017 saranno in nuovamente in carica per il triennio 2020-2023.

MLAC (Movimento lavoratori di Azione Cattolica) è espressione missionaria dell’Ac nel mondo del lavoro e, come disse Vittorio Bachelet nel 1°Congresso Nazionale MLAC del 1971, “antenna che trasmette la necessità, l’esigenza, la speranza e la sete di Cristo che è nella realtà in cui operiamo”. Durante il congresso, oltre alla relazione dei segretari uscenti vi è stato l’intervento dell’assistente nazionale adulti e MLAC don Fabrizio de Toni, del segretario regionale MLAC Fabio Manieri e del residente diocesano AC Edoardo Russo. Presente anche il Vescovo Livio Corazza.