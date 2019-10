Mobilità e città sostenibili a misura delle persone: due seminari con Cna Pensionati

Sulle strade la percentuale di conducenti anziani è sempre più in aumento, e data la loro ridotta capacità fisica, l’attenzione alla guida è fondamentale. L’ambito che li coinvolge maggiormente è quello urbano, caratterizzato da velocità ridotte, e non è sempre facile la commistione col traffico attuale e i suoi ritmi. Pertanto, al fine di fornire precise informazioni e formazioni in materia, CNA Pensionati organizza due incontri pubblici, il primo dei quali si terrà giovedì alle ore 15 nella sede Cna di Forlì, in via Pelacano 29.

Lo scopo è quello di creare dei percorsi informativi impostati in un’ottica multidisciplinare, tenendo in considerazione una serie di fattori che causano il problema e approfondire argomenti connessi alle infrastrutture che gli anziani prevalentemente utilizzano nei loro tragitti. Al seminario presenzieranno in qualità di relatori: Alvaro Attiani, presidente di Cna Pensionati Forlì-Cesena, Paola Casara, assessore del Comune di Forlì, Dario Pinzarrone, responsabile Unità Progettazione Infrastrutture Stradali del Comune di Forlì, Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis di Bologna e Giordano Biserni, presidente Asaps.

“Parlare di anziani e sicurezza è doveroso – spiega Alvaro Attiani, presidente di Cna Pensionati Forlì-Cesena – così come supportare tutte quelle iniziative di tipo informativo e formativo, oltre che infrastrutturale e connesse al potenziamento di servizi, ma questo richiede una serie di riflessioni e di approcci mirati”. Il secondo incontro è previsto giovedì 24 ottobre 2019 a Cesenatico; i dettagli dell’evento sono ancora da definire. L’incontro è gratuito, previa prenotazione.

Per informazioni ed iscrizioni: Tamara Zanoni, tel. 0543 770302– email tamara.zanoni@cnafc.it