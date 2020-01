Nasce anche a Forlì l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: primo evento formativo in città

Prima iniziativa in città della neonata sezione di Forlì-Cesena dell'Ondif, l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. L'Ondif è un'associazione di avvocati e operatori del diritto di famiglia accreditata e riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense come associazione maggiormente rappresentativa. L'appuntamento si è tenuto nella saletta di via Bruni, venerdì pomeriggio. Tema dell'evento formativo, particolarmente partecipato dagli avvocati della provincia, è la deontologia dell'avvocato familiarista, con specifico riferimento alla figura del minore.

Al convegno è intervenuta il presidente del Tribunale di Forlì Rossella Talia, giudice funzionalmente competente nella materia del diritto di famiglia. Talia, nel suo intervento, ha posto l'accento sulla formazione degli operatori giuridici, e quindi dell'avvocatura, in questo settore del diritto, così delicato perché va a toccare minori e relazioni parentali , auspicando numerosi eventi futuri. La sezione di Forlì - Cesena dell'Ondif ha visto la luce grazie all'impegno di un nucleo di avvocati specilizzati nella materia tra cui l'avvocato Alessandra Bucchi (presidente) e l'avvocato Sofia Carlino (segretaria del sodalizio).