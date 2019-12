Castrocaro, domenica un Natale "a 4 zampe"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Domenica 15 dicembre alle 14.30 al centro cinofilo di Castrocaro Terme in via Vallicelli va in scena per l’ottavo anno consecutivo il NATALE A 4 ZAMPE , tradizionale festa organizzata dall’associazione cinofila "Compagni di vita" che gestisce il centro cinofilo castrocarese. Quest’anno è stato un successo il concorso fotografico abbinato alla manifestazione con la partecipazione di ben 425 foto che verranno esposte durante la festa grazie alla collaborazione con Art Immagine di Forlì. Ogni partecipante potrà cercare la propria foto tra quelle esposte e appenderla direttamente al grande albero di Natale allestito per l’occasione con tutte le foto. Durante la festa verranno resi noti i nomi dei vincitori e ci saranno le premiazione anche per ogni categoria scelte dalla giuria interna dell’associazione, quest’anno tra i temi c’era il selfie con il tuo cane, lo sguardo che parla e il tuo cane di natale.

Per il premio del pubblico si conoscono già le foto vincitrici che potevano essere votate on line nella pagina facebook del centro cinofilo, al primo posto con 577 like ha vinto la foto degli elfi patrocinata da Roberto Tampieri e tutti i suoi amici con i cani Blanko, Nuvola, Tea, Sally, Nina, Kalima, Mitra, Niki, Pitt, Dolce , Frida e Dodo, che tutti insieme hanno fatto una bellissima foto di gruppo votata dal pubblico on line. Al secondo posto del premio del pubblico con 459 like si classifica Xena una dolcissima Bouledouge Francese di Mellissa Corzani, e al terzo posto si piazza con 313 like Gioia una bulldog inglese di Cinzia Pretolani. Durante la festa di Natale alle 15 ci saranno le esibizioni cinofile a tema natale e subito dopo avranno luogo le premiazioni, ad ogni partecipante alla festa sarà offerto un regalino ed un omaggio per i cagnolini presenti. Sarà allestita la pesca di beneficenza a favore del rifugio Tribù di trilly e ci sarà la banchetta della lega nazionale per la difesa del cane con il Rifugio la Pioppa. Potrete anche ammirare l’originale presepe cinofilo costruito a mano con materiali di scarto dallo staff dell’associazione Compagni di vita dove tante statuine di cani fanno da contorno alla capanna del Bambin Gesù allestita in un contesto cinofilo.

L’ingresso è libero e gratuito

Info www.compagnidivita.it tel 328 1222039 alleghiamo la foto vincitrice del premio del pubblico 2019

ASSOCIAZIONE CINOFILA "COMPAGNI DI VITA"