Non Profit e cultura sostenibile: una due giorni di incontri e workshop

Non Profit e Cultura protagonisti di una due giorni dedicata sostenibilità. Il Laboratorio Aperto di Forlì promuove talk e workshop con esperti del settore che forniranno ai partecipanti le basi teoriche del fundraising e la conoscenza di strumenti, in particolare il crowdfunding, per implementare le strategie di raccolta fondi. Si comincia mercoledì dalle 14.30 alle 17.30: nella sala Arancione del Comune di Forlì in via Giorgina Saffi 18, si affronterà il tema del Fundraising, con Natascia Astolfi -Consulente Senior di Astofli 1570.

Giovedì, sempre a partire dalle 14.30, la docente tratterà il tema del Crowdfunding. Nella giornata di giovedì 12 a conclusione del workshop, è previsto un momento di approfondimento sul tema, con il talk "Sostenibilità per il mondo del Non-Profit e la Cultura" con l’assessore Valerio Melandri e due speaker di rilievo nazionale: Marianna Martinoni esperta di fundraising in ambito culturale e Valeria Vitali, Fondatrice della Rete del Dono.

La serata si concluderà con la presentazione del bando "Incredibol! 2019", il progetto della Regione Emilia-Romagna che sostiene lo sviluppo delle professioni e imprese culturali e creative nascenti. L’iniziativa è gratuita, rivolta in particolare agli operatori del monto Non- Profit e della Cultura ma anche a professionisti e persone interessate ad approfondire e conoscere le opportunità per rendere sostenibile i propri progetti.

Info: forli@labaperti.it