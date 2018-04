Nuova vernice per il palazzetto "Romiti": lo dipingono i cittadini

Il comitato di quartiere Romiti ha deciso di riverniciare i cancelli del Palazzetto “Romiti”, per restituire decoro alla struttura. La festa del quartiere si avvicina ed è la motivazione giusta per prendersi cura per quanto possibile della struttura. Coinvolti diversi cittadini ed i richiedenti asilo, che stanno lavorando da venerdì e andranno avanti per un paio di giorni.