Oltre 1000 testimoni di geova forlivesi al congresso annuale di rimini "Sii coraggioso"

Oltre 1.000 Testimoni di Geova delle 8 congregazioni di lingua italiana di Forlì saranno a Rimini al Palacongressi da venerdì a domenica per assistere al meeting dal tema “Sii Coraggioso!”. La tre giorni dei Testimoni, è solo uno dei numerosi incontri programmati in 180 paesi del mondo in strutture selezionate. Si calcola che al congresso di Rimini ogni giorno 7.500 persone provenienti da 70 comunità romagnole, marchigiane e abruzzesi, raggiungeranno il Palacongressi in via della Fiera 23 per assistere al programma che presenterà pratici discorsi e testimonianze significative, particolarmente utili per affrontare con coraggio le difficoltà generate della vita odierna e della complessa società nella quale viviamo. Tramite numerosi contenuti multimediali sarà posto l’accento sull’esempio di coraggio di persone del passato e del presente e perfino su certe caratteristiche di alcuni coraggiosi animali che offrono importanti spunti di riflessioni a noi esseri umani su come affrontare le sfide quotidiane.



“Il programma del congresso aiuterà i presenti, Testimoni e non, a comprendere meglio il valore del coraggio davanti alle sfide della vita – afferma Roberto Guidotti portavoce del congresso – e nello stesso tempo, ad affrontare le difficoltà con audacia senza rinunciare a valori come, la misericordia e l’amore”. Diverse parti del programma sono rivolte specialmente a chi soffre perché depresso, povero, sta combattendo contro una grave malattia, soffre di solitudine o per la mancanza di una famiglia. Sono in programma, nei tre giorni, 54 relazioni corredate da interviste, immagini, brevi video e un dramma audio.

Momenti clou dell’incontro, sabato mattina alle 11:45 il battesimo dei nuovi Testimoni, domenica alle 11:20 la conferenza pubblica dal tema “La speranza della risurrezione ci dà coraggio” e domenica pomeriggio alle 13:50 il film “Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia” incentrato sulla storia di coraggio e misericordia tratta dalla vita dell’omonimo profeta ebreo. I lavori del convegno si apriranno ogni mattina alle 9:20 per terminare nel pomeriggio di venerdì e sabato alle 16:50 e domenica alle 15:50. Come tutti gli appuntamenti dei Testimoni di Geova, l’ingresso è aperto al pubblico, gratuito e non si fanno collette. Maggiori informazioni sul congresso, oltre al programma completo, sono reperibili on-line al seguente indirizzo: www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi