Oltre 250 persone al Palazzo del Monte di Pietà per la mostra fotografica "Il nostro lavoro"

Oltre 250 persone hanno visitato la mostra fotografica "Il nostro lavoro" ospitata al palazzo Monte del Pietà". L'esposizione, ideata dal Gruppo Medoc in occasione dei 20 anni di attività e curata da Susanna Schiavone, consisteva in una selezione fotografica di immagini di un lavoro in movimento, che raccontano come il territorio si sia evoluto. Le fotografie sono state concesse da alcune aziende, e dopo un accurata selezione, sono state riprodotte e allestite con materiale prettamente industriale ed edile. Esposte anche una raccolta di frasi celebri sempre inerente il tema “Lavoro” allestite all’interno di una Spirale (realizzata artigianalmente in ferro battuto) con il fine di ricordarci che queste massime, scritte dagli antichi greci ai tempi nostri, gravitano sempre attorno a noi come messaggio di “guida” al nostro Lavoro.

"Abbiamo voluto condividere con la nostra città, questa esposizione che rappresenta uno spaccato della realtà lavorativa - evidenzia Schiavone - con l’obbiettivo di presentare e documentare il nostro "passato" e il nostro "presente"; ritratti di storia lavorativa come messaggio culturale trasversale per tutta la città che riteniamo possano essere di interesse, non solo per le Persone che hanno già vissuto la loro vita lavorativa, ma interessante anche per i nostri giovani". L’ esposizione ha visto anche la rassegna "Le Donne e il Lavoro" ed un istallazione fotografica-video “Emozioni del Lavoro” di Jessica Morelli, fotografa industriale e commerciale. Oltre all’esposizione fotografica si è svolta anche una tavola rotonda dal titolo "Lavoro etico in movimento: di oggi e di domani’. L’esposizione fotografica sarà itinerante nel mondo scolastico ed universitario: la prossima si terrà a “Happy Family Expo", alla Fiera di Forlì, in programma sabato 20 e domenica 21 ottobre.