"Medialuna tango" riapre le iscrizioni ai corsi di tango a Forlì

L’Associazione culturale Medialuna Tango riapre le iscrizioni ai corsi di tango argentino a Forlì. I maestri Giampiero Peca e Susy Casalboni con la loro pluriennale esperienza ti faranno scoprire il mistero, l’incanto e l’emozione del tango argentino. Vieni a trovarci giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 20,30 nella nostra sede in corso A. Diaz 111 presso la sala “Gianni Donati” e partecipa alla lezione open, completamente gratuita, per sperimentare il gusto autentico del tango. Non è obbligatorio essere in coppia. Per i partecipanti singoli, lo staff procederà all’abbinamento tra gli allievi oppure a fornire degli assistenti. La lezione sarà strutturata con presentazione dei corsi e della didattica e brindisi di benvenuto! Se decidi di iscriverti, potrai usufruire di uno sconto speciale per il primo mese di corso. Per gli studenti universitari il corso è gratuito e per gli under 35 c’è uno sconto speciale! Entra nel magico mondo del Tango Argentino con l’associazione Medialuna Tango! Ti aspettiamo a braccia aperte! Info: Susy: 349 4441856 www.medialuna-tango.com medialuna_tango@yahoo.it