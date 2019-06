Con luglio debutta l'orario estivo dello Sportello Informafamiglie

Lo Sportello Informafamiglie del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi 23, dal 2 luglio al 22 agosto, sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 (con chiusura pomeridiana). Sarà garantita la disponibilità a ricevere su appuntamento in giornate e orari diversi. Tutti i servizi di promozione e sostegno alla genitorialità e i Gruppi Cicogna si svolgeranno regolarmente. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0543 712667.