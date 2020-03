Panchine rosse ed un progetto educativo: Formula Servizi celebra la Festa delle donne

In occasione della ricorrenza del prossimo 8 marzo, le Cooperative Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone hanno sottoscritto un impegno che interpreta il profondo disagio rispetto al doloroso fenomeno della violenza che continua a consumarsi ai danni delle donne. "Saranno due le iniziative volte a sostenere un cambiamento culturale che con buona evidenza si pone sempre più urgente e necessario", viene spiegato. Lunedì saranno posizionate due panchine rosse nelle aree esterne prossime all’entrata delle sedi delle Cooperative di Forlì, in via Monteverdi 6b, e di Riccione, in via Circonvallazione 9, rispettivamente alle 9.30 e alle 11.30.

Le panchine rosse (simbolo nazionale della mancanza di tutte le donne vittime di femminicidio) saranno portatrici del messaggio “una panchina rossa per tutti gli uomini e le donne vicini senza violenza”. Un messaggio che è una vera e propria dichiarazione pubblica di Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone, in quanto, oltre a essere visibili dal personale delle cooperative stesse, lo saranno da tutti coloro che faranno visita e passeranno davanti alle sedi.

La seconda iniziativa è invece il finanziamento di un progetto educativo per gli studenti delle Scuole medie della provincia di Forlì-Cesena e Rimini (territori in cui le due cooperative sono nate e si sono sviluppate) che affronta i temi dell’alfabetizzazione emotiva, della destrutturazione degli stereotipi di genere e della promozione di una lettura critica del fenomeno della violenza. A tal proposito è stato chiesto all’Ufficio scolastico regionale Emilia-Romagna dei territori di riferimento di condividere l’iniziativa fin dalla sua fase di progettazione.

Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone considerano questa iniziativa "un investimento per le future generazioni e per la scuola, istituzione importantissima e seconda sola alla famiglia, dove si lavora per sviluppare le conoscenze e la formazione umana e sociale dei nostri figli. Una scuola che tutti desiderano all’altezza delle aspettative più alte del suo territorio e della sua comunità".