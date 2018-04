Pasquale Venditto a Salotto blu: "Senza musica non c'e vita"

Il musicista forlivese Pasquale Venditto, iniziatore negli anni 60 delle esperienze rock in Romagna con band storiche come Clifters, Ibis e Gli amici dell'hobby, successivamente batterista e cantante assieme a Ivan Graziani, ha ripercorso quelle atmosfere conversando con Mario Russomanno nel corso della trasmissione "Salotto Blu". Venditto, che ha raccontato aneddoti e retroscena e descritto l'ambiente della Bussola di Fratta Terme, è tuttora attivo con performances artistiche frequentissime. La trasmissione andrà in onda Giovedì alle 23 e 15.