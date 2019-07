Pieveacquedotto: bilancio positivo della rassegna "Estate in musica"

Anche la serata finale di ieri, giovedì 25 luglio, di "Estate in musica 2019", organizzata dall'Associazione Antica Pieve di Pieveacquedotto, ha confermato il successo della rassegna iniziata lo scorso 13 giugno. Sono stati sette i concerti proposti e tenuti dall'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, da I Fiati di Milano, dall'Intercity Gospel Train Orchestra, dall'Ensemble Rock in Frac, dalla Fattoria Roveroni, dal Trio Iftode e dagli Hot Staff, che hanno attirato oltre 3.000 persone nel suggestivo scenario dell'area parrocchiale di via Ca' Mingozzi di Forlì.



Notevole anche l'affluenza registrata dalle altrettante visite guidate organizzate per far conoscere l'antico luogo di culto, di cui cinque condotte da Marco Vallicelli, storico dell'arte, e due da Gabriele Zelli, tanto che sono state oltre seicento le persone che hanno potuto apprezzare la chiesa, di cui si ha testimonianza fin dal 963, e conoscerne la millenaria storia. Ad ogni partecipante è stata consegnata copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", volume secondo, curata da Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli.



"Devo ringraziare tutti i soci dell'Associazione, i volontari, il parroco don Andrea Carubia, nonché gli sponsor e il pubblico che ha premiato il nostro impegno, dichiara Claudio Guidi, tanto che, proprio per questa partecipazione corale, abbiamo già ipotizzato le visite guidate per il 2020 quando, sempre durante i sabati di maggio, organizzeremo visite alla pieve di: San Martino in Strada, Pievequinta, anche se di quest'ultima rimane solo l'originario campanile, San Donato in Polenta, S. Bartolomeo Apostolo a Tipano di Cesena. Lavoreremo anche sul programma dei concerti che saranno nuovamente proposti nell'area parrocchiale confermando alcuni gruppi musicali e cercandone altri che possano coinvolgere un pubblico così numeroso".