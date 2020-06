Predappio celebra il patrono: giornata di chiusura per l’EcoCentro

Sabato Predappio celebra il patrono cittadino, Sant’Antonio da Padova. Per questo motivo l’EcoCentro di via Solidarnosch rimarrà chiuso. Cittadini e imprese che avessero necessità di conferire i propri rifiuti, potranno recarsi in uno dei Centri di raccolta dei Comuni limitrofi, consultando orari e informazioni disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente.

