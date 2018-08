Predappio, dal 6 agosto il rilascio della carta d’identità elettronica

Carta d'identità Elettronica (CIE) al via anche nel Comune di Predappio. Il rilascio del nuovo documento elettronico parte da lunedì 6 agosto: da questa data, infatti, non sarà più possibile richiedere l’emissione della carta d’identità cartacea, tranne che per i motivi di urgenza improrogabile previsti dalla Circolare n. 4/2017 del Ministero dell'Interno, che dovranno essere dimostrati presentando la documentazione che prova l'urgenza.



Il nuovo documento può essere richiesto dai residenti nel Comune di Predappio; avrà validità 3 anni per i minorenni fino a 3 anni, 5 anni per i minorenni da 3 a 18 anni e 10 anni per i maggiorenni. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.



Il costo è di 22,00 euro; la consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, inviata direttamente dal Poligrafico dello Stato presso il domicilio indicato dal cittadino al momento della richiesta.



Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Anagrafe di Predappio, piazza Sant’Antonio 3 (tel: 0543.921762 - e-mail: rossi.m@comune.predappio.fc.it - www.comune.predappio.fc.it).