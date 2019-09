Predappio, riapre il Centro Elianto Giovani: e non mancheranno le novità

Riaprirà lunedì alle 15 con tante novità il Centro giovani Elianto. Il progetto fa parte dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Predappio in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatro delle Forchette. Ripartiranno i corsi dedicati ai più piccoli intitolati "Il Cerchio delle famiglie", un progetto di sostegno alle famiglie del Comune di Predappio, promosso e gestito da Emma Marcolin, che insieme a tanti esperti del settore infantile dedicheranno spazio ai bambini da 0 a 6 anni e seguiranno passo per passo anche i genitori per aiutarli nella crescita dei loro figli, attraverso il gioco e l'espressione corporea.

Aumenta lo staff del centro con tante ragazze e ragazzi che aiuteranno e gestiranno momenti di ricreazione libera e laboratoriale, useranno materiali di recupero e di riciclo e lasceranno libera la fantasia dei ragazzi. E' presente anche una biblioteca, con tanti volumi gentilmente donati da tanti cittadini di Predappio. Partirà già da ottobre, e più precisamente martedì 3 il corso di Yoga

tenuto da Silvia Picchi, che l'anno scorso ha raggiunto più di 15 allievi.

Non poteva mancare anche la ludoteca, con i ragazzi sono pronti per nuove sfide e nuovi giochi: sarà aperta tutti i martedì sera dalle 20.30, senza dimenticare gli aperigame un sabato al mese. Ripartiranno lunedì 7 ottobre i corsi della scuola di musica con chitarra, pianoforte, violino, batteria, basso, canto individuale e coro teen, per i più piccoli che vogliono iniziare a cantare. Dopo il grande afflusso di iscrizioni dell'anno scorso, la scuola di musica Elianto Sound, è pronta ad un nuovo anno tutto in musica. Il centro è pronto a riaprire le porte dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Per accedere ai servizi e ai laboratori è richiesta una tessera di 5 euro (da 6 anni e oltre) che avrà una validità annuale da ottobre. Ci sarà anche la possibilità di fare un tesseramento "family" sempre di 5 euro valido per un bambino under 6 più un genitore. Per tutte le attività, i bambini sotto i 6 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. Per tutte le informazioni precise sull'inizio dei corsi e sullo svolgimento delle attività è possibile contattare i numeri 3397097952, 3489206619 e 0543921434, oppure inviare una mail a info@teatrodelleforchette.it.