Predappio, tutte le attività al centro "Elianto"

Proseguono le attività presso il Centro Elianto di Predappio, oltre al corso di yoga si sta svolgendo anche il corso di massaggio al neonato a cura di Nadia Vallicelli che con cura e passione segue le mamme e i loro piccolini per averne cura e farlo stare bene. In ripresa i corsi di MUSICARTE con Emma Marcolin e alcuni sabati pomeriggio dedicati alla libertà di espressione con i laboraori LiberaMenteArte.



Proseguono le lezioni di Yoga a cura di Silvia Picchi con più di 20 iscritti il martedì e il venerdì. Ripartirà i primi di marzo, e avete tempo ancora per informazioni e iscrizioni, il Corso di cucina base

curato dall'associazione di San Savino che da tanto empo ormai collabora con l'amministrazione comunale per eventi legati proprio all'enogastronomia e al centro Elianto per il corso.



Per tutte le informazioni e le novità, seguite la pagina Facebook del centro. Oppure 0543/921434 - 339/7097952 (Teatro delle Forchette) - 333/9909365 (Emma Marcolin).