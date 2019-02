Prevenzione del bullismo e aiuti ai più giovani: Telefono Azzurro cerca volontari anche a Forlì

Telefono Azzurro cerca volontari anche in Romagna. Un nutrito gruppo di volontari che si è formato nel 2013, è presente sul territorio forlivese cesenate promuovendo le raccolte fonde e partecipando al progetto della ludoteca della casa circondariale di Forlì. "Adesso siamo alla ricerca di nuovi volontari, che vogliono prestare qualche ora del proprio tempo libero alle attività del gruppo di Forlì-Cesena - informano dall'associazione -: dalla raccolta fondi al progetto "Ludoteca e Bambini", ad altre possibili attività ricreative finalizzate alla conoscenza dell'associazione".

Telefono Azzurro è nata nel giugno del 1987 a Bologna per poter dare alle richieste di aiuto dei bambini un punto di ascolto e di accesso. Promotore dell'iniziativa è Ernesto Caffo, all'epoca professore associato di Neuropsichiatria Infantile all'Università degli Studi di Modena. Nel 1990 viene attivata la prima linea gratuita per i bambini fino ai 14 anni 1.96.96, oggi aperta anche agli adulti e attiva su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno. Nel corso degli anni l'attività di ascolto di Telefono Azzurro si è intensificata e specializzata: il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro è oggi un call center con 30 linee telefoniche, 40 operatori specializzati e centinaia di volontari.

Come una onlus, il cuore dell'associazione è composto anche da volontari di ogni età che, grazie al loro tempo libero donato, portano avanti nei propri territori i progetti "Scuola e Ludoteche": da un lato i laboratori tematici per la prevenzione del bullismo, la conoscenza dei propri diritti o la consapevolezza nell'uso di internet, dall'altro poter essere d'aiuto ai bambini e adolescenti durante le ore di colloquio con i propri familiari nelle ludoteche all'interno dei maggiori istituti penitenziari di Italia. Per informazioni è possibile inviare una mail a telefonoazzurro.forli@gmail.com o consultare la pagina Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/sosiltelefonoazzurroonlusgruppodiforli/.