Primo bilancio per "Angolo Mazzini": 25 mostre e 30 eventi organizzati

"Angolo Mazzini", un locale adibito a mostre che si trova all'angolo tra corso Mazzini e via Pedriali, fa il bilancio del 2019. Il locale è uno spazio espositivo nel cuore di Forlì che nasce a marzo 2019, grazie alla concessione gratuita di un ex negozio. Dopo quasi un anno di attività si contano 25 esposizioni complessive in galleria, oltre 30 eventi organizzati, più di 3500 visitatori registrati presso la galleria. Per il 2020 tra gli obiettivi principali di "Angolo Mazzini" ci son: il rinnovo dello spazio espositivo, un calendario espositivo (ci sono già oltre 20 eventi in programma per la nuova stagione) e la diffusione di un nuovo format espositivo. Questo format è "Adotta la galleria", un pacchetto della durata di un anno per gli artisti che si avvalgono degli spazi. "Questo programma nasce dal desiderio di andare incontro agli artisti e allo stesso tempo trovare un modo più consistente di autofinanziare i nostri progetti, così da poter offrire al nostro spazio e ai nostri artisti e visitatori maggiore stabilità", spiegano da "Angolo Mazzini".