Bertinoro, asili e sconti sulle rette: c'è tempo fino a venerdì per presentare domanda

Aperto a Bertinoro il Bando per la Domanda di contributi economici relativi ai centri estivi dell'estate 2018, nell'ambito del "Progetto Conciliazione vita-lavoro", promosso dalla Regione Emilia Romagna a sostegno delle famiglie di ragazzi fra i 3 e i 13 anni. Requisiti d'accesso sono l'occupazione lavorativa di entrambi i genitori (dipendenti, autonomi, in cassa integrazione o disoccupati partecipanti alle misure di politica attiva), una certificazione Isee inferiore a 28mila euro e l'iscrizione ad uno dei centri estivi Comunali aderenti al Progetto. Il contributo potrà prevedere fino a 70 euro a settimana, per un massimo di 3 settimane. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro (Piazza della Libertà, 9) fino a venerdì, allegando copia del documento d'identità. Per informazioni; home page Comune di Bertinoro www.comune.bertinoro.fc.it, oppure contattare il numero 0543/469217 – 0543/469232 o inviare una mail a servizisociali@comune.bertinoro.fc.it.