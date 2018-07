Rotary Club Forlì, il nuovo presidente è Claudio Cancellieri

Claudio Cancellieri è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l'annata 2018-2019. Il passaggio delle consegne con Mario Fedriga è avvenuto al Grand Hotel da Vinci a Cesenatico alla presenza di soci, familiari, ospiti e autorità rotariane fra cui il governatore distrettuale Paolo Bolzani, i past governor Maurizio Marcialis, Franco Venturi, Paolo e Pietro Pasini e Pierluigi Pagliarani. Cancellieri, medico specializzato in malattie infettive, fra gli altri incarichi è stato anche dirigente all'Ausl di Forlì e a Cesena. È sposato con Daniela Bargossi che guiderà il Gruppo consorti del sodalizio. Dopo aver ringraziato i soci, Cancellieri ha annunciato i vari service dell'annata, fra cui la continuazione della lotta alla poliomielite nel mondo con il progetto internazionale "Polio Plus", e i vari programmi rivolti ai giovani anche con iniziative nelle scuole: promozione dell'educazione digitale e dei corretti stili di vita, educazione alimentare, lotta alla sedentarietà, prevenzione del cyberbullismo, sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol e droghe. Legato a queste tematiche è il progetto nelle scuole di primo grado "Obiettivo zero abusi".

Proseguiranno, inoltre, l'orientamento professionale con "E dopo che fare?", l'integrazione per le seconde generazioni di immigrati con "Osservatorio nuove generazioni" in collaborazione con Università, Migrantes e Comune, e "Insieme cantando" per avvicinare gli studenti delle scuole di primo grado alla musica lirica. «Il nostro è un club di servizio che fa la differenza - ha detto Cancellieri - e cerca di essere di ispirazione con progetti umanitari nel mondo, nell'area distrettuale e nel territorio di competenza. Ci dedicheremo anche ai giovani, seguendo la via tracciata già negli ultimi anni e ampliandola con il coinvolgimento di scuole professionali ed università». Fra le iniziative vi sono anche quelle legate al 70° anniversario di fondazione del Rotary Club Forlì che sarà festeggiato nel 2019 e «per questa ricorrenza - ha continuato Cancellieri - abbiamo in programma dei service che pongono l'accento sull'importanza dei beni culturali della nostra città, con un'attenzione anche al monumento simbolo di Forlì, l'abbazia di San Mercuriale». Durante la cerimonia, inoltre, sono stati conferiti i riconoscimenti rotariani "Paul Harris Fellow" e sono stati presentati due nuovi soci: la farmacista Eleonora Maria Guarini, già del Rotaract, e il dottor Enrico Valletta, dirigente dell'U.O. Pediatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni.