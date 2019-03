Rotary Club Forlì Tre Valli, una serata di beneficenza per finanziare progetti educativi in Africa

Il Rotary Club Forlì Tre Valli ha organizzato una raccolta fondi per sostenere le importanti attività dell’associazione ‘Dedicata ad un Angelo’. Nata nelle vallate forlivesi, è stata fondata da Vanni Cappelletti nel 2003. Da anni si occupa di offrire un futuro migliore ai giovani in Africa realizzando scuole e progetti educativi soprattutto in Tanzania e ad oggi ha costruito diverse strutture a sostegno della popolazione del Villaggio di Kisawasaw. Spiega Stefano Biserni, presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli: "Il nostro Club è da sempre un sostenitore di attività educative rivolte ai ragazzi di ogni fascia di età sia sul territorio locale, nazionale ed internazionale".