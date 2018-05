Salotto Blu, intervista al magistrato Leoni: "Il lavoro sarebbe talvolta più utile della pena"

Michele Leoni, Presidente della Corte d'Assise di Bologna, ha pubblicato nei giorni scorsi il suo ultimo libro, "Quale giustizia", e ne ha parlato in anteprima con Mario Russomanno nel corso della trasmissione che andrà in onda Mercoledì alle 23 e 15. Leoni, impegnato nel settore penale penale fin dai tempi in cui operò nella Locride, ripercorre nel libro casi delicati: dalla criminalità organizzata alle violenze in famiglia, dagli stalker alle bande dedite alla rapine. Molti i casi di coscienza, dovendo prendere decisioni in grado di stravolgere esistenze e famiglie. Su questi argomenti lo sguardo di Leoni è pessimista: "ferma restando la necessità di difendere la società, non esiste la possibilità di una pena riabilitativa se il carcere rimane l'unica opzione praticabile".