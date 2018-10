Scout e sfida educativa: l’avventura ricomincia in centro storico

Dopo sette anni di assenza il gruppo Scout AGESCI Fo1 riprende le attività a S.Mercuriale. “L’esigenza di rispondere ad una nuova domanda educativa ci spinge a riaprire il branco in centro storico. L’educazione è esperienza di comunità e così la vogliamo vivere in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi diversi volti" dicono dal gruppo.

Da ottobre saranno accolti da Don Enrico Casadio e dalla comunità di S.Mercuriale e S.Lucia nei locali della storica abbazia e continueranno le attività anche nella parrocchia di Santa Maria del fiore che da decenni li ospita calorosamente. Sono aperte le iscrizioni per tutti i bambini e bambine compresi fra gli 8 e i 10 anni di età.