Scuole elementari, servizio di assistenza pre-post lezioni: come presentare la domanda

Fino al 31 luglio le famiglie interessate possono presentare domanda on line per usufruire del servizio di assistenza pre/post scolastica nelle scuole Primarie accedendo e registrandosi al Portale dei servizi al cittadino presente nel sito Internet del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it : Guida ai servizi, Servizi on-line, Servizi scolastici. Le famiglie sprovviste di strumentazione informatica possono avvalersi della collaborazione degli operatori per la compilazione e l'inoltro della domanda on-line nello Sportello Unico dei Servizi Educativi e Scolastici di via Caterina Sforza 16 (piano terra) negli orari di apertura, previo appuntamento telefonico al numero 0543.712425. Per informazioni legate al servizio: 0543.712118-712324.