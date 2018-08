"Scuole sicure": presentazione delle domande per l'attività di "Nonno Vigile"

C'è tempo fino alle ore 12:00 al 28 agosto 2018 per presentare la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'attività di "Nonno Vigile" nell'ambito del progetto "Scuole Sicure". Il Nonno vigile svolge funzioni di ausilio per l'attraversamento degli alunni sui passaggi pedonali posti in prossimità delle scuole, all'entrata e all'uscita degli alunni.

Il progetto avrà come durata l'intero anno scolastico 2018/2019, seguendo le chiusure previste dal calendario scolastico. Potranno presentare domanda i cittadini residenti a Forlì che, avendo compiuto 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne, siano titolari di pensione o siano in attesa di pensione, con pratica in corso, non avere precedenti penali ed avere l'idoneità psico fisica allo svolgimento del servizio. L'incarico viene assegnato dopo il superamento di un periodo di formazione e affiancamento ad agenti del Corpo di Polizia Municipale. Per chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Unità Partecipazione, tel. 0543.712299 - 712313, o visitare il sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it