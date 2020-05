Sei giovani bloccati dalla pandemia formano la loro eterogenea banda sul tetto, bando per una serie Tv

E' online il bando di concorso per racconto da inserire in nuova serie tv. Onda film è una realtà del panorama forlivese nata a gennaio da 4 giovani cineasti - Marcello Maietta, Gianfranco Boattini, Lorenzo Callegari e Lodovico lombardi. Onda Film propone un bando di concorso per la scrittura di un soggetto di genere fantastico. Il bando di concorso è rivolto a ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Grazie all'iniziativa "Io resto a casa a scrivere" Onda Film vuole incentivare l’utilizzo della fantasia e della creatività. Il migliore dei racconti, votato online e scelto fra una selezione di dieci, diventerà il primo racconto narrato all’interno della serie Tv “ Roof 19” che gli autori stanno sviluppando e di cui vorrebbero realizzare un trailer in estate. La serie prende spunto proprio dalla situazione attuale: sei ragazzini che abitano all’interno dello stesso condominio, il N°19 appunto, a discapito delle restrizioni imposte dalla pandemia e senza che i genitori ne vengano a conoscenza, iniziano ad incontrarsi nel “Roof “ del condominio, un luogo scalcinato e lasciato a se stesso. Il tetto diventa punto di incontro di questa piccola ed eterogenea banda, una nuova agorà, luogo d’incontro dove i giovani ritrovano e riescono a superare la solitudine imposta dalle restrizioni del periodo. Non trovando più interessanti i social e obsolete le vecchie abitudini, scoprono un nuovo modo di comunicare

Il racconto: Jack, diminutivo di Giacomo, ragazzo al limite della solitudine, deriso nella quotidianità e abituato a stare da solo, vola con la fantasia verso luoghi sconosciuti. Diventerà naturalmente il capo di una banda che grazie alla fantasia affronterà il mostro sconosciuto e i sei ragazzi insieme troveranno il proprio posto nel mondo. Per la scrittura del primo racconto di Jack è stato istituito il bando che si è aperto il 15 aprile e scadrà alle ore 12 del 25 Maggio 2020. I racconti devono essere inviati a roof19@ondafilm.com.