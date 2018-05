Avvocati in Comune per un seminario formativo ispirato alla figura di Vanni Casadei

L'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e il Comune di Forlì hanno organizzato un seminario formativo ispirato alla figura di Vanni Casadei, scomparso nel 2009, dal titolo “La strada degli avvocati? Avvocati al servizio di tutti", in Salone comunale in Piazza A. Saffi a Forlì, venerdì alle 15. Il seminario prevede relazioni del presidente dell'Ordine degli Avvocati Roberto Roccari, di Piergiuseppe Dolcini, titolare dello studio dove Vanni Casadei ha esercitato la propria attività, di Andrea Maestri avvocato del Foro di Ravenna, e di Antonio Mumolo, avvocato fondatore dell'Associazione “Avvocato di Strada”. Coordineranno l’incontro Emmanuele Andreucci e Francesco Roppo.

Ad aprire l’evento saranno il saluto del sindaco Davide Drei e l’introduzione dell'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Forlì Raoul Mosconi. Il seminario è aperto a tutti i cittadini interessati e avrà il valore di e vento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena. L'incontro è dedicato a Casadei. Avvocato con una specializzazione in diritto di famiglia, Casadei era stato per due mandati presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro e per oltre 10 anni membro della presidenza provinciale delle Acli di Forlì-Cesena e componente del Consiglio di Amministrazione dell’Enaip. Lo contraddistingueva una notevole apertura culturale ed un forte attaccamento allo spirito del Concilio Vaticano II, aveva il progetto di fare nascere a Forlì un'associazione di avvocati a sostegno dei poveri e di chi privo di strumenti non avesse potuto affermare i propri diritti.