Serinar, pubblicato il bando del premio in memoria di Franco Persiani

Ser.In.Ar., insieme all’Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica (sez. Emilia Romagna) ha istituito il Premio di Laurea ala Scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna in memoria del prof. Franco Persiani. Tale Premio, giunto alla seconda edizione, ha un importo di 3mila euro ed è destinato a laureati che hanno discusso la propria tesi di laurea (magistrale o specialistica) sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nel corso dell’Anno Accademico 2018/2019.I candidati che intendono partecipare al bando (scaricabile sul sito www.serinar.unibo.it) devono presentare domanda di ammissione entro il 30 settembre, direttamente nella sede Ser.In.Ar. di Cesena (via Uberti, 48 dalle 9 alle 12) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta certificata all’indirizzo serinar@legalmail.it. "Si prega di leggere attentamente il bando integrale, specie per quanto concerne i documenti da allegare alla domanda", è la raccomandazione di Ser.In.Ar.