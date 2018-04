Parco delle Foreste Casentinesi, la sessione estiva di volontariato internazionale raddoppia

Quest'anno il volontariato internazionale nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna raddoppia e, all'ormai tradizionale turno in calendario di luglio (dal 9 al 23) si è aggiunto, inserito tra le iniziative dell'"Unesco World heritage volunteering programme", un turno speciale dedicato alle nostre foreste Patrimonio dell'Umanità Unesco. Si terrà dal 19 al 30 giugno, sempre in collaborazione con la Ong Youth action for peace, con un programma di attività dedicate a pulizia, formazione e monitoraggio delle aree buffer (o "cuscinetto") del sito Unesco.

Lo Yap è attivo in Italia dall'inizio degli anni '70, dopo l’esperienza di solidarietà vissuta da un gruppo di giovani studenti durante l’alluvione a Firenze. Il primo campo di lavoro internazionale è stato organizzato nel 1923 nella regione di Verdun con giovani delle nazioni che su quel campo di battaglia si erano scontrate durante la Grande Guerra. Era un progetto nato per aiutare la ricostruzione e per invitare alla riconciliazione. L'iniziativa fu presa da un pastore protestante che fondò ciò che fu allora il Movimento Cristiano per la Pace.

Nel corso degli anni il movimento ha sempre mantenuto la sua vocazione originaria di ricerca delle condizioni per una pace sostenibile nel mondo, agendo principalmente attraverso la mobilità giovanile. I campi permettono a giovani di diversa estrazione e provenienti da diverse esperienze sociali e culturali di scoprire un luogo attraverso la solidarietà ed il volontariato internazionale, partecipando a iniziative di sviluppo locale. Per entrambi i turni i posti per i volontari internazionali sono già esauriti. Rimane aperta la quota riservata all'Italia, a favore di candidati che parlino la lingua inglese.



La pagina di riferimento per regolamento e modulo d'iscrizione è https://www.parcoforestecasentinesi.it//it/vivi-il-parco/attivita/volontariato-nel-parco, l'indirizzo mail: volontariato@parcoforestecasentinesi.it