Si chiude la stagione del "Piccolo": bene il Teatro dei Ragazzi

Chiude con un bilancio più che positivo la Stagione 2017/2018 del Teatro Il Piccolo di Forlì con cui l’amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri siglano un ulteriore capitolo di una longeva e proficua collaborazione. Oltre a eloquenti incrementi di presenze in tutte le diverse proposte artistiche della Stagione, dalle Favole domenicali alle matinée di Teatro per le Scuole, fino agli appuntamenti di Teatro Comico, Il Piccolo di Forlì ha soprattutto riaffermato la propria centralità sul territorio romagnolo nelle attività teatrali per ragazzi e giovani, tanto nell’ospitalità quanto e soprattutto nella produzione di nuovi spettacoli. Il Piccolo è infatti la “casa artistica” del Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri che, oltre a curarne la Direzione Artistica, l’ha eletto a “residenza” dove ideare, allestire, provare e presentare (in anteprima sulle tournée nazionali e internazionali) le proprie nuove creazioni.

L’Assessora alla Cultura del Comune di Forlì Elisa Giovannetti afferma infatti: “come ogni anno, è un piacere constatare che il Teatro per Ragazzi, grazie all'attività di Accademia Perduta/Romagna Teatri, si afferma nella nostra città come una presenza culturale di rilievo che è occasione di crescita non solo per i giovani spettatori. Ritengo fondamentale la funzione del Teatro Ragazzi nell'avvicinare i bambini e le loro famiglie al teatro come rituale oltre che momento di riflessione e dialogo culturale”. Nella stagione teatrale 2017/18, Accademia Perduta/Romagna Teatri ha valorizzato questa vocazione proponendo al giovane pubblico forlivese "Il gatto con gli stivali", rilettura dell’omonima fiaba con la regia di Claudio Casadio; Rifugi di Ferruccio Filipazzi, spettacolo incentrato sulla guerra e la memoria storica, un affresco per raccontare alle nuove generazioni di distruzioni che non hanno vissuto, così come il tempo della ricostruzione; "Abu sotto il mare" del giovane e talentuoso Pietro Piva che Accademia Perduta continua a sostenere, dopo la pièce "Metamorfosi", nel suo percorso professionale. "Abu sotto il mare", già “menzione speciale” al Premio Scenario Ustica 2017, è uno spettacolo che, partendo da un fatto di cronaca, affronta con delicatezza e poesia il tema delle migrazioni facendo emergere dalla scena teatrale il profondo senso di giustizia insito nei giovani.



Non sono anche mancate occasioni per riportare sul palcoscenico del Piccolo alcune storiche produzioni del catalogo della compagnia come "Pollicino, Zuppa di sasso" e "Un castello di carte". Spettacoli che, insieme a proposte selezionate tra le più innovative, poetiche e immaginifiche creazioni del teatro ragazzi italiano, sono stati presentati nelle rassegne di Teatro Scuola e “Favole” che in questa Stagione hanno, entrambe, registrato importanti incrementi di pubblico rispetto alla scorsa Stagione. Le matinée di Teatro Scuola hanno totalizzato 5.387 presenze totali (5.107 nel 2016/17), mentre la rassegna “Favole” ha portato al Piccolo 1.563 spettatori nelle cinque giornate di spettacolo (nella Stagione 2016/17 il totale di presenze era di 1.514), con una media di 313 spettatori a spettacolo. Oltre alla voluminosa attività di Teatro per Ragazzi, anche la rassegna di Teatro Comico ospitata al Teatro Diego Fabbri continua a registrare un trend di crescita nella partecipazione di pubblico: la presenza media è stata infatti di 704 persone (contro le 690 della scorsa Stagione): un dato che sostanzialmente definisce un “tutto esaurito” per tutti gli appuntamenti di un cartellone che quest’anno ha avuto tra i suoi protagonisti Vito, Gabriele Cirilli, Lillo & Greg e i Panpers.