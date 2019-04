Si rinnova la tradizionale visita dei pattinatori dei club rotellistici della Baviera

Si rinnova la tradizionale visita di pattinatori di vari club rotellistici della Baviera: giovedì 18 aprile dalle ore 13 alle ore 16 una cinquantina di pattinatori provenienti da Ravenna Lido Adriano saranno al pattinodromo Patrignani di viale Spazzoli per un allenamento. Sono ormai 15 anni che il Gruppo, in vacanza a Lido Adriano, utilizza la pista forlivese e puntualmente oltre che pattinare in pista ci sarà una "festa" con gli atleti del pattinaggio corsa di Forlì Roller