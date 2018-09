"Sos Genitori": al via le attività con laboratori, conferenze e letture animate

Da lunedì si apriranno le iscrizioni al nuovo programma per l'autunno e l'inverno, “Sos Genitori - Far bene i genitori fa bene ai bambini” 2018-2019, organizzato dal Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Il programma completo prevede conferenze, gruppi di confronto per genitori, laboratori per genitori e bambini dai 3 a 8 anni, letture animate, incontri per papà e bambini 0/12 mesi, e tanto altro. Tutte le attività sono gratuite ma è richiesta l'iscrizione. Online sul sito icos.comune.forli.fc.it oppure al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, 3 (telefono 0543 712667, posta elettronica centrofamiglie@comune.forli.fc.it). Per ulteriori informazione è possibile scaricare il volantino sul portale www.comune.forli.fc.it.