Teatro come percorso per risolvere blocchi emotivi e conflitti interiori, un singolare corso

Si legge spesso che il teatro fa bene per sette motivi: fa vincere la timidezza, mette alla prova, allena memoria e attenzione, esercita al gioco di squadra, si vivono tante vite, si allena la voce e si impara a parlare in pubblico. Ma ce n'è un ottavo che è quello che riguarda la sfera più intima: il teatro è un percorso potente e può contribuire a risolvere blocchi emotivi, conflitti e problemi che pensavamo irrisolvibili. A esserne sicure sono Federica Vignoli e Marianna Valentino, entrambe di Forlì che mercoledì prossimo alle 20.30 apriranno le porte dello studio di Federica Vignoli (a Forlì) per una prova gratuita del corso dal titolo "Tra-Me" che si occupa proprio di questo: crescere, affrontando i problemi, in modo divertente e insieme a un gruppo affiatato e collaborativo.

Federica Vignoli è counseling relazionale e si occupa di crescita personale, di indagine interiore e introspezione. La prima parte del corso sarà lei a condurla. Poi la palla passerà a Marianna Valentino esperta di teatro di improvvisazione che, insieme al gruppo elaborerà tutto ciò che è emerso dal lavoro precedente, e andrà a creare una storia mettendo in scena gli snodi drammaturgici più importanti. "Farò come in cucina quando si lavora la pizza, prima si impasta, poi si mette a lievitare e alla fine in forno a cuocere per essere presentata in tavola - spiega Marianna Valentino - dentro a quella pizza ci sarà un pezzo della storia di tutti ma diversa, trasposta, trasformata. I partecipanti avranno fatto il loro percorso ma gli spettatori vedranno solo un gran bello spettacolo".

"Io lavoro soprattuto con il dialogo delle voci (voice dialogue) e la dinamica del sè - spiega Federica Vignoli - un metodo di cui mi sono innamorata subito e che trovo molto efficace. Ma oltre a questo mi occupo anche di costellazioni familiari.Quando ho conosciuto il lavoro di Marianna Valentino ho capito subito che i nostri due lavori potevano integrarsi alla perfezione". Il corso prevede una decina di incontri (1 incontro al mese). La prima parte è individuale e Federica Vignoli incontrerà i partecipanti singolarmente, poi dal 29 febbraio (ogni sabato) si lavorerà tutti insieme con Marianna Valentino per la messa in scena dello spettacolo.