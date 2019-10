Terra del Sole, due quintali di mele solidali per la "Fuga Forrest 2019"

Due quintali di mele che fanno bene! Sono quelle dei produttori di Campagna Amica-Coldiretti Forlì-Cesena che ora riprendono a “marciare” al fianco dell’Associazione sportiva ‘Corri Forrest’. Domani, d​omenica 27 ottobre torna, infatti, a Terra del Sole la ‘Fuga Forrest 2019’, la manifestazione podistica solidale che quest’anno raccoglierà fondi in favore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Forlì con l’obiettivo di sostenere il progetto di musicoterapia: uno strumento di evasione e sollievo per mitigare i disagi e le sofferenze dei piccoli pazienti. Con parte dell’incasso della manifestazione, infatti, si andranno ad acquistare gli strumenti musicali da utilizzare nei reparti di Pediatria dell’Ausl Romagna e per sostenere i costi di gestione dell’attività. Coldiretti, fin dalla partenza della podistica, in programma alle ore 9.30 da piazza D’Armi, sarà presente con due punti per la distribuzione delle mele a km zero e nei vari punti ristoro disseminati lungo il percorso. I partecipanti potranno rifocillarsi gustando una buona mela, frutta genuina e ad origine garantita che poi, insieme a pacchi di pasta offerti dal Pastificio Ghigi, sarà anche donata alla tradizionale pesca di beneficenza che si terrà al termine della gara.