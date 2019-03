Torna il Premio Nazionale Letterario Città di Forlì. Il concorso giunto alla sua sedicesima edizione, prevede 4 sezioni: Premio "Sandra Mazzini" per la poesia inedita, Premio "Luciano Foglietta" per la traduzione inedita di canzoni d'autore di un artista straniero, Premio "Irene Ugolini Zoli" per la prefazione a un libro di poesie, Premio "In Magazine" per il racconto inedito. Sono inclusi anche il Premio "Renzo Camporesi" riservato agli under 14 e il Premio del Polo Didattico "La Còcla". Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione. Sono previsti premi per vincitori, finalisti e segnalati. La scadenza per l'invio delle opere è il 26 maggio e la premiazione avverrà alla fine di settembre, nell'ambito della Settimana del Buon Vivere. Info e richiesta bando: 0543 092569 – centroculturalelortica@gmail.com