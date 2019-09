Ugo Terracciano interviene sul tema della "Sicurezza a Forlì"

"Sicurezza a Forlì tra tranquillità pubblica e insicurezza globale" è il tema su cui interviene Ugo Terracciano, presidente Aicis (Associazione italiana criminologi per l'investigazione e la sicurezza), già dirigente della Polizia di Stato ed ex comandante della Polizia Municipale, durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì martedì 17 settembre all'agriturismo "Borgo dei Guidi" ai Poderi dal Nespoli, sopra Cusercoli, dove sarà introdotto dal presidente del sodalizio, Rinaldo Biserni.

Recentemente, in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, il Rotary Club Forlì e quello di Cervia Cesenatico si sono ritrovati al Museo della Marineria di Cesenatico per la visita alla mostra "Barche et Navili", guidata dal direttore Davide Gnola, che poi sulla motonave "New Ghibli" ha presentato il suo libro "Sulle tracce di Leonardo. Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia" al termine dei saluti dei presidenti Rinaldo Biserni (Rotary Club Forlì) e Filippo Raffi (Rotary Club Cervia Cesenatico).