Un'assemblea pubblica sui progetti, investimenti e viabilità in zona sud

Lunedì alle ore 20.45, presso la sala teatrale “Don Carlo Gatti” in via Angeloni 50 a Forlì, si svolgerà un’assemblea pubblica che avrà come tema: “progetti, investimenti e viabilità della Zona Sud” della città e che comprende i Quartieri di Ca’ Ossi; Carpena; Magliano, Ravaldino in Monte e Lardiano; San Martino in Strada; San Lorenzo in Noceto; Resistenza; Vecchiazzano, Massa e Ladino. Durante l’incontro verrà proposto, per essere condiviso, il Progetto “Comunità Sicura”, che il Comando della Polizia Municipale sta elaborando nel contesto dell’Unione di Comuni Forlivesi. L’assemblea avrà come moderatore Fabio Fabbri, coordinatore della Zona Sud, saranno presenti amministratori e tecnici del Comune di Forlì. Interverrà l'Assessore alla Partecipazione Raoul Mosconi. La cittadinanza è invitata.