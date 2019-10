Un dono speciale da prepare per il Natale: a Forlimpopoli un laboratorio di scrittura creativa

Si aprono il 7 ottobre le iscrizioni per Ti regalo una storia, la seconda edizione del laboratorio di scrittura creativa, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Il laboratorio è dedicato a chi ha voglia di esprimere qualcosa di sé in forma di parole. Con la conduzione e la guida di Cristiano Cavina, poliedrico autore romagnolo, i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di un dono davvero speciale da preparare lentamente in vista del Natale: una storia, biografica o immaginaria, nata dal proprio personalissimo e unico mondo interiore.

Il corso sarà articolato su sei incontri della durata di due ore circa, ogni lunedì, dal 28 ottobre al 2 dicembre, dalle 18 alle 20. È destinato a partecipanti di età compresa fra i 18 e i 101 anni; l’adesione è libera, ma i posti sono limitati, pertanto è richiesta l’iscrizione, da effettuare a partire dal 7 ottobre telefonando al numero 0543-749271, lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 14 ale 19, martedì, giovedì, sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sarà data la precedenza a coloro che non hanno frequentato la prima edizione.