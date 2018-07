Un'estate da leoni per i bimbi della Balena Summer Camp

Un’estate da leoni, quella trascorsa dai circa 140 bambini accolti da La Balena Summer Camp nelle quattro settimane scorse: gite naturalistiche, sport e laboratori in doppia lingua – italiano e inglese – per un’esperienza carica di emozioni, tempi di recupero ma soprattutto tante occasioni per imparare divertendosi. «La modalità è per noi de La Balena sempre la stessa: approcciare i bambini con un metodo non solo educazionale, ma pedagogico, che ci dia la possibilità di crescere con i nostri piccoli ospiti dando loro i giusti tempi del riposo, della conoscenza e del divertimento», commenta il presidente de La Balena asd, Paolo Tani.



Sport, laboratori ludici, gite fuori porta, giochi e compiti, il tutto in doppia lingua, con l’utilizzo di operatore ed educatori di madrelingua inglese. Questi i valori aggiunti del “Summer Camp” proposto dall’associazione sportiva dilettantistica La Balena, che dall’11 giugno al 6 luglio scorsi ha accolto oltre 140 bambini tra i 5 e i 13 anni, negli spazi della scuola “La Nave”. «Non si è trattato solo di un centro estivo multisport e in doppia lingua - spiega Tani -, ma anche di uno spazio teso a conoscere nel dettaglio i nostri piccoli ospiti e a garantire loro una preparazione sportiva adeguata e l’insegnamento della lingua straniera nel modo migliore: giocando. Per questo, era alta l’offerta di educatori proposta: uno ogni 8 bambini, ben al di sopra dello standard richiesto di uno a 14. Questo ci ha permesso di specializzare l’attività con ognuno degli ospiti e di scegliere gite ed escursioni naturalistiche che favorissero l’educazione al rispetto per la natura e promuovessero i tempi di recupero come spazio per conoscere se stessi e gli altri. Di solito, i piccoli sono abituati a frequentare centri dove le attività sono pre-impostate e che prescindono dai loro gusti: noi vogliamo invece che i bambini siano protagonisti. Per cui, sono stati i piccoli a scegliere ogni giorno l'attività sportiva da seguire e, collegata ad essa, tutte le altre proposte tra laboratori creativi e attività “libere”.



Dal prossimo primo settembre, l’asd La Balena riaprirà le iscrizioni ai propri corsi sportivi, tra calcio, pallavolo – basket – psicomotricità e multi sport.