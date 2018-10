Un sostegno per l'assistenza domiciliare e non solo: torna "Un panettone per l’Hospice"

Anche quest’anno è partita l’iniziativa solidale “Un panettone per l’Hospice”, finalizzata al sostegno delle attività dell’associazione Amici dell’Hospice. Grazie ad una convenzione con un’azienda dolciaria produttrice, l’associazione ha a disposizione panettoni prodotti con metodo artigianale da 750 grammi a prezzo ridotto. Prenotando i panettoni, in vista delle prossime festività natalizie, c’è, quindi, la possibilità di contribuire e sostenere i progetti sanitari e di assistenza domiciliare in essere agli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, al servizio delle persone con patologia oncologica e dei loro famigliari. Per prenotare i panettoni è possibile contattare Sara (tel. 349 613 4416) entro il 16 novembre: viene richiesta un’offerta minima (per ogni panettone) di 10 euro (di cui circa la metà verrà destinata a finalità solidali).