Unitre Bertinoro, domenica l'apertura dell'anno accademico

La cerimonia di apertura vedrà protagonista lo psicoterapeuta e critico d’arte Pierluigi Moressa. Unitre si appresta a affrontare il suo primo anno con lezioni anche fuori dal territorio comunale, le lezioni si terranno infatti anche a Meldola e Forlimpopoli. Tante novità tra i 13 corsi che prevedono piu di 240 ore di lezione. Tre lingue: Inglese, Francese e Cinese, torna poi Tradizioni Romagnole. Confermati Arte, Musica, Letteratura, Cinema, Storia & Filosofia e Yoga. Arrivano corsi sul buon cibo e il buon bere, sui grandi pensatori moderni e contemporanei e infine il primo corso scientifico curato dall’associazione di divulgazione scientifica “Minerva” di Forlì. Come sempre, trattandosi di volontarato, per partecipare alle lezioni è sufficienti essere soci (per il solo corso di Yoga è previsto un contributo). Ulteriori informazioni sulla pagina FB di Unitre di Bertinoro oppure chiamando il 370 3008433