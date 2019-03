Al latte, fondente e con i cereali: tornano le uova di Pasqua solidali per l'Hospice

Anche quest’anno la nostra associazione lancia l’iniziativa solidale “Le Uova di Pasqua per l’Hospice”. In vista delle festività pasquali in ogni casa ci sono uova di cioccolata, quale tradizionale simbolo di questa ricorrenza, per cui l’idea, anche per il 2019, è quella di acquistare quelle proposte dall’associazione, che abbinano al gusto del cioccolato di qualità, anche la possibilità di fare un gesto di generosità, in quanto, tolte le spese, il ricavato sarà destinato ai progetti di sostegno e assistenza delle persone ammalate di tumore, ospiti degli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, e in assistenza domiciliare di cure palliative. Sono disponibili tre tipologie di uova: cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato latte e cereali. E’ possibile prenotare fin d’ora le uova, telefonando all’Hospice di Dovadola al numero 0543.934607/int. 3, chiedendo di Manuela.