Ve lo ricordate il "meccano"? Le celebri barrette di metallo arrivano in Fiera a Forlì

Nel weekend lo storico sistema di costruzioni Meccano è protagonista di una speciale area dedicata a bambini e genitori all’interno della fiera del modellismo Hobby & Model Show Forlì (Via Punta di Ferro, 2). Piccoli e grandi potranno divertirsi a costruire insieme modellini con i celebri dadi, viti e barrette di metallo in un vero e proprio laboratorio Meccano di oltre 40 metri quadrati, affiancato da un’area espositiva dove ammirare alcune speciali costruzioni.

Inventato più di 100 anni fa da Frank Hornby, Meccano ha insegnato a diverse generazioni di bambini a costruire e ricostruire il proprio giocattolo, combinando una meccanica che si mantiene nel tempo ad una forte propensione al futuro, con un’evoluzione che integra nei nuovi modelli le tecnologie più all’avanguardia. Proprio per la sua storia intergenerazionale che mette d’accordo nonni, papà e bambini del Nuovo Millennio, Meccano è il giocattolo perfetto per condividere in famiglia la passione per l’arte della costruzione.