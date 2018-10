Villa Lucia: inaugurata una nuova casa per anziani a Bertinoro

All'Ospedaletto, frazione dove la strada che sale da Forlimpopoli regala una delle più romantiche visuali dei colli di Bertinoro e Monte Maggio, è stata inaugurata dal sindaco Gabriele Fratto la Comunità Alloggio per Anziani Villa Lucia. E’ una iniziativa privata, realizzata sulla base della nuova Legge Regionale, che risponde ad una esigenza assai avvertita dai territori. Nasce dalla passione e dalla volontà di Nerella Berardi che dalla Casa di Heidi (a Fratta Terme vent'anni fa partì col primo micronido privato della Regione) al Mondo di Heidi (asili nido in Ravenna e San Marino), giunge oggi all'approdo di Heidi Senior…Villa Lucia è così una residenza per anziani 24 h con 16 ospiti in camere doppie, seguiti da personale OSS, assistenza infermieristica quotidiana in base ai piani individuali, animazione con personale specializzato, cucina interna. E' in progetto la realizzazione di una struttura analoga nella zona di San Mauro Mare.