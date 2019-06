I 6 alimenti estivi per contrastare afa e caldo

Sotto il campanile di san Mercuriale, come un po' in tutta Italia a dire il vero, fa caldo, caldissimo: ce ne siamo accorti tutti. Ma come è possibile che, nonostante ventilatori, climatizzatori e condizionatori, ci sentiamo sempre così sfiancati dal caldo? La risposta, come tante volte accade, è nella nostra alimentazione: il nostro organismo infatti per affrontare il caldo mette in gioco molta energia, che è importantissimo reintegrare nel corso della giornata se non si vuole arrivare a sera completamente fusi. Tra caldo e sudore, poi, è più facile anche perdere liquidi e sali minerali, oltre che soffrire di ritenzione idrica e sentirsi affaticati dopo aver mangiato.

Fortunatamente, armati di forchetta e coltello è possibile combattere il caldo a tavola, scegliendo cibi idratanti e ad alto contenuto di sali minerali come frutta e verdura. Per evitare la perdita di sali minerali e la disidratazione, è opportuno mangiarne almeno 5 porzioni al giorno; inoltre, il potassio contenuto nei vegetali freschi facilita il drenaggio dei liquidi all’interno dei tessuti, alleviando la pesantezza agli arti inferiori.

Ovviamente è anche importantissimo bere molta acqua, mai meno di due litri di acqua al giorno, da incrementare in caso di sport e sudorazione eccessiva; via libera anche a spremute, succhi di frutta, frullati, yogurt, sorbetti.

I 6 alimenti per combattere il caldo

Vediamo quali sono i cibi anti-caldo che non dovrebbero mai mancare sulla vostra tavola:

1. La zucchina

Ortaggio con un bassissimo valore calorico, composto per il 95% da acqua. Inoltre è un’ottima fonte di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo), di vitamina A, vitamina C e carotenoidi.

2. Il cetriolo

Costituito per il 96% di acqua, contiene anche vitamina C, aminoacidi e sali minerali importanti come potassio, calcio, fosforo e sodio. Ammorbidisce la pelle rendendola più bella ed elastica, è un buon diuretico, rinfresca ed ha un’azione disintossicante.

3. Il melone

Idratante e rinfrescante, il melone è composto per il 90% di acqua ed è un’ottima fonte di vitamina A e C, fosforo e calcio. Inoltre, l’alta percentuale di potassio presente nella sua polpa ha effetti benefici anche sulla circolazione e sulla pressione arteriosa.

4. La pesca

Contiene calcio, potassio, ferro ed è ricca di vitamina C. Leggermente lassativa e diuretica, ha proprietà rinfrescanti e disintossicanti, oltre a proteggere la pelle e gli occhi grazie alla presenza di betacarotene.

5. L’anguria

La polpa dell’anguria è ricca di carotenoidi, sostanze antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi. È costituita per oltre il 90% di acqua ma contiene anche una grande varietà di vitamine A, C, B e B6, e di sali minerali come potassio e magnesio, ottimi alleati per combattere il senso di spossatezza dovuto al caldo. È quindi un perfetto alimento dissetante, disintossicante e diuretico.

6. Il pollo

Ha un buon contenuto proteico e una buona quantità di sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, selenio e vitamine B1 e B2. Inoltre, è molto digeribile.

I consigli in più per affrontafre al meglio il caldo: