Avocado, il super-frutto: perché fa così bene?

Negli ultimi anni si è diffuso sempre di più e ormai non ci stupiamo più nel sentirlo nominare nei ristoranti e nei supermercati di Forlì: l'avocado, da frutto tropicale che destava sospetti fra i più tradizionalisti, è entrato nella nostra dieta - ed è un bene, dato che viene definito un "super-food". Vediamo quali sono le sue proprietà.

Avocado: proprietà e benefici

L'avocado è un frutto tropicale dalla forma molto simile alla pera, che proviene dall'America Latina. Povero di zuccheri semplici, l'avocado è molto ricco di grassi e vitamina E: per questa sua composizione non è presente all'interno della dieta mediterranea, e se ne sconsiglia l'assunzione a chi ha problemi di obesità.

L'avocado è il frutto con più calorie in assoluto: ne ha ben 240 Kcal per circa 100 grammi, ma nonostante questo è un alimento dalle mille proprietà. Infatti è una ricca fonte di potassio, calcio, fibre e grassi monoinsaturi, più comunemente noti come "grassi buoni", che aiutano a combattere il colesterolo e il diabete.

Facilita la digestione ed è utile per combattere problemi intestinali, come la dissenteria, ed è un’ottima fonte di vitamine, come A, D, E, K e B. Ultimo, ma non meno importante, l'avocado è ideale per le donne in dolce attesa, in quanto ricco di acido folico, e per i bambini.

Una delizia, non solo per il palato

L'avocado è molto usato anche in ambito cosmetico, perché ricco di nutrienti ottimi per il benessere di pelle e capelli. È, infatti, un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, e aiuta a reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide. Ideale contro la pelle secca, soprattutto sotto forma di olio o crema viso, l'avocado dona elasticità e tono alla pelle disidratata.

Lo stesso vale per i capelli: questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.

In commercio si possono trovare numerosi prodotti a base di avocado, come oli e creme, ma è possibile anche creare delle maschere fai-da-te per capelli, ecco come:

Ingredienti per una maschera ristrutturante:

mezzo avocado maturo;

2 cucchiai di olio di oliva;

2 cucchiai di olio di jojoba.

Procedimento: