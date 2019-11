Più volume per i capelli con questi 5 trucchi infallibili

Ci sono tante ragioni per cui i capelli diventano piatti e spenti. Può essere la fisiologia, un periodo stressante, una dieta poco equilibrata. Avere capelli privi di volume può essere anche legato alla grana dei capelli: se sono fini, se sono molto lunghi, se sono di natura lisci o poco mossi, è davvero dura renderli voluminosi. Per fortuna esistono 5 piccoli accorgimenti da mettere in atto quando proprio non riesci a guardarti allo specchio: eccoli qui!

1. Sposta la riga

Solitamente, quando ci si asciuga i capelli, si tende a seguire la propria riga naturale; però è proprio lì che i capelli hanno meno volume: basterà cambiare il lato della riga per avere immediatamente un effetto più voluminoso! Se anche tu soffri di “capelli ribelli”, asciugali a testa in giù, per sollevare bene tutte le radici, insistendo anche su alcuni punti specifici, in modo che il calore mantenga il volume dato. E una volta alzata la testa... Ecco la leonessa che viene fuori!

2. Shampoo secco: il tuo alleato segreto

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo, ed è facilissimo da usare: basta vaporizzarne una piccola quantità sulle radici e massaggiare con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Lo shampoo secco deterge i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, assorbe l'oleosità in eccesso e lenisce il cuoio capelluto. Inoltre, la sua azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling. Il migliore? Questo qui, marcato L'Oréal Paris e dalla texture invisibile.

3. I bigodini, gli intramontabili alleati del volume

I bigodini sono tra gli accessori di styling per capelli più amati. Dal sapore vintage, ma dalla funzionalità attualissima, sono utilizzatissimi dai parrucchieri e nei backstage delle sfilate di moda più importanti, grazie alla loro capacità di creare un hairlook mosso, più o meno definito. Se hai poco tempo a disposizione, i bigodini termici sono sicuramente la scelta migliore: dopo aver diviso la chioma in macrosezioni e aver riscaldato i bigodini, prendi una ciocca di 3-5 cm e avvolgila sul bigodino partendo dall’estremità e arrotolandola verso la cute; per fermare la ciocca, usa le pinze a farfalla o allungate che troverai nel set (come questo di Remington, il più acquistato su Amazon.it). Una volta terminato con tutte le ciocche, lascia i bigodini termici in posa per circa 20-30 minuti, ovvero fino a quando non si saranno raffreddati.

4. Effetto anni '80: cotona i capelli!

La cotonatura è sempre la soluzione ideale per dare volume e corpo alla tua chioma; adatta a tutti i tipi di capelli, l’importante è non esagerare, per non rischiare di comprimere tutti i capelli sulle radici. Bisogna cotonare quanto basta per sostenere l’acconciatura e dare ai capelli un po’ di spessore. Per dare volume alla tua chioma, scegli la parte che vuoi cotonare e dividila dal resto dei capelli, poi isola una ciocca di due o tre centimetri e tendila verso l’alto. A questo punto, pettina al contrario i capelli fino alle radici, lavorando sempre sul lato interno della ciocca, et voilà: il gioco è fatto! Per cotonare i capelli in maniera impeccabile, prova questo pettine di Tangle Teezer, il migliore in assoluto.

5. Zero tempo? Usa le extension!

Le extension sono davvero miracolose per dare volume e pienezza ai capelli. Se non hai tempo (o soldi) per le extension professionali dei parrucchieri, puoi ricorrere alle extensions a clip, poco invasive, facili e veloci da indossare e rimuovere. Queste qui sono le più acquistate su Amazon.it, e sono disponibili in diverse tonalità.

Una soluzione alternativa

Se hai i capelli lunghi e questi trucchi non ti sembrano funzionare, la soluzione potrebbe essere proprio nella lunghezza: perché non provare un taglio un po' più corto? Talvolta un taglio nuovo, oltre a rendere i capelli più forti, aiuta anche con il volume. Per non contare la ventata di novità e freschezza che porterà nella vita di tutti i giorni! Ecco alcuni dei tantissimi parrucchieri a cui puoi rivolgerti a Forlì per il tuo nuovo taglio: